«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру регулярного чемпионата КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Торпедо».

Ставка: победа «Северстали» за 1.99.

«Когда Андрей Козырев возглавил «Северсталь», то команду из Череповца стали сравнивать с «Торпедо», где ранее работал тренер. Однако сейчас коллектив Козырева уверенно обыгрывает нижегородцев и уже близок к выходу в плей-офф. В то же время команда Игоря Ларионова выступает нестабильно и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Теоретически «Куньлунь» всё ещё может её обойти, хотя шансов на это немного.

Это третья встреча команд в текущем сезоне, и две предыдущие остались за «Северсталью». Оба клуба подходят к игре после поражений: «Торпедо» уступило ЦСКА (2:3) дома, а «Северсталь» проиграла «Металлургу» (1:4) на выезде. До этого команда Козырева одержала две уверенные победы – над «Барысом» (6:2) и «Автомобилистом» (4:0).

У череповчан есть кадровые потери: травмирован молодой защитник Щучинов, а также заболел один из лидеров атаки – Пилипенко. В составе «Торпедо» из-за травмы отсутствует Ларионов-младший, который ежегодно пропускает немало матчей.

С учётом истории встреч, текущей формы команд, фактора домашней площадки и последних результатов, наиболее логичным вариантом ставки выглядит победа «Северстали», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».