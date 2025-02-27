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«Динамо» Минск – «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Беларуси

«Динамо» Минск – «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Беларуси
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 2.33.

«В воскресенье белорусы играючи расправились со «Спартаком» в Москве – а теперь должны столь же уверенно побеждать в Минске. Против красно-белых сыграют несколько факторов. Первый – свежесть, ведь хозяева отдыхали три дня. Второй – функциональная готовность, по этому показателю команда Квартальнова сейчас едва ли не лучше всех в лиге. Наконец, в игре команды Жамнова очень много слабых мест. Разгромную победу в Питере она добыла не потому, что сама хороша – а потому, что соперник был невероятно плох.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
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Да и то спартаковцы позволили СКА создать массу голевых моментов. В Минске у атаки гостей свободы почти не будет, а оборона начнет гнуться под скоростным давлением «Динамо». У красно-белых не хватит сил провести вторую за два дня встречу на максималках, поэтому забьют они по минимуму. Общее число шайб в матче не превысит пяти, а железным претендентом на уверенную победу выглядят белорусы», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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