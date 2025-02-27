СКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 3.60.

«Нынешний СКА – самый неубедительный в 2025 году. Даже когда в январе было четыре поражения подряд – то хотя бы от сильных соперников. А теперь армейцы в предыдущих четырёх матчах умудрились влететь не только «Спартаку», но и «Куньлуню» с «Нефтехимиком». В своем сегодняшнем состоянии питерцы не смогут противопоставить «Динамо» ничего. За такие ляпы в обороне, какие мы видим в исполнении невских армейцев, мастеровитое нападение бело-голубых будет наказывать неизбежно – и серийно. Не могут хозяева надеяться и на слабость вратарской линии москвичей – ведь у СКА с голкиперами всё ещё хуже.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Да, команда Ротенберга попытается вывезти игру за счёт атаки. Так что тотал больше шести заброшенных шайб в этой встрече гарантирован. Но в последнее время умение генерировать моменты не приносит питерцам результата. Берём уверенную победу «Динамо» с разницей «+2» или больше», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».