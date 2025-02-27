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«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ
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В пятницу, 28 февраля, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив», который откроет программу 19-го тура чемпионата России по футболу. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 3.90 (25%), а поставить на ничейный исход можно за 3.40 (28%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.20).

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