«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз на матч 28 февраля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.74.

Обеим командам нужно набирать очки уже в предстоящем матче, потому что времени на раскачку нет. Это может заставить обе стороны играть с оглядкой на собственные ворота. И это первая причина, почему не стоит ждать высокой результативности. Как бы банально ни прозвучало, но своих целей добьётся лишь стабильный.

Вторая причина заложена во времени и месте проведения встречи. Как мы знаем, после длительного зимнего простоя клубам РПЛ требуется какое-то время, чтобы выйти на свою пиковую форму. Обычно тура три-четыре. И в самом первом после возобновления сезона матче состояние футболистов ещё далеко от идеального. А ведь надо учитывать и поле на «Анжи-Арене»!

Газон готов к матчам, соответствует требованиям. Однако из-за неожиданно холодной погоды покрытие не идеальное. У атакующих команд обычно в таких ситуациях возникают проблемы. А «Локомотив», который идёт на пятом месте по количеству забитых мячей в РПЛ, вполне можно отнести к атакующим командам. И это, конечно, плюс для обороняющегося низким блоком «Динамо».

Махачкалинцы пропустили только 17 мячей в 18 турах. Такой показатель свойственен командам из топ-6 РПЛ. В первом круге железнодорожники выиграли со счётом 2:0, хотя тогда дело было в Москве в середине августа. В этот раз и подавно можно не ждать голевого парада. «Локомотив» — домашняя команда, а потому не исключаем даже ничью.