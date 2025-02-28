«Астон Вилла» — «Кардифф Сити»: прогноз и ставки на матч Кубка Англии

В пятницу, 28 февраля, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Кардифф Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» в основное время предлагается с коэффициентом 1.22, что приблизительно равно 79% вероятности.

Победа «Кардифф Сити» по итогам 90 минут оценивается в 15.50 (6%), а на ничью можно поставить за 6.10 (16).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев (7.50).