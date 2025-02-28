Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Астон Вилла» — «Кардифф Сити»: прогноз и ставки на матч Кубка Англии

«Астон Вилла» — «Кардифф Сити»: прогноз и ставки на матч Кубка Англии
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 28 февраля, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Кардифф Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
Первый блин — комом! РПЛ возвращается матчем «Динамо» Махачкала — «Локомотив»
Первый блин — комом! РПЛ возвращается матчем «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» в основное время предлагается с коэффициентом 1.22, что приблизительно равно 79% вероятности.

Победа «Кардифф Сити» по итогам 90 минут оценивается в 15.50 (6%), а на ничью можно поставить за 6.10 (16).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев (7.50).

Материалы по теме
«Астон Вилла» — «Кардифф Сити». Разминка перед 1/8 финала Лиги чемпионов
«Астон Вилла» — «Кардифф Сити». Разминка перед 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android