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«Астон Вилла» — «Кардифф Сити»: прогноз с коэффициентом 3.00

«Астон Вилла» — «Кардифф Сити»: прогноз с коэффициентом 3.00
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Кардифф Сити».

Ставка: «Астон Вилла» победит + обе забьют за 3.00.

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Вообще, бирмингемцы довольно часто пропускают. Победы всухую или просто сухие матчи с участием коллектива за последние пять месяцев можно пересчитать по пальцам одной руки. Хотя понятно, что для «Кардифф Сити» этот факт погоды не сделает. Клуб выступает в Чемпионшипе, выступает посредственно. После 34 туров располагается на 19-й строчке таблицы.

Вполне возможно, что гости сумеют затолкать один гол «Астон Вилле», но на большее рассчитывать не получится. Впереди у бирмингемской команды встреча с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Однако она состоится лишь 4 марта, поэтому время отдохнуть будет. Скорее всего, Унаи Эмери настроит подопечных должным образом и выиграет уверенно.

Альтернативный или дополнительный вариант для ставки — обе забьют. Основной голкипер «Виллы» Эмилиано Мартинес был заменён в перерыве матча с «Кристал Пэлас». Даже если всё нормально, не исключено, что его сберегут для еврокубков. А Робин Ольсен сейчас не так хорош. Да и травм у хозяев многовато, в то время как гости будут достаточно мотивированы.

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