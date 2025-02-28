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«Фиорентина» — «Лечче»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

«Фиорентина» — «Лечче»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии
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28 февраля в матче 27-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» примет «Лечче». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 1.80, что равно приблизительно 56% вероятности.

Победа «Лечче» оценивается коэффициентом 5.30 (18%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.70 (26%).

В то же время аналитики считают, что матч «Фиорентина» — «Лечче» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

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