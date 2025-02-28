«Фиорентина» — «Лечче»: прогноз на матч во Флоренции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Фиорентина» — «Лечче».

Ставка: «Фиорентина» победит за 1.80.

На своём поле «Фиорентина» уступила только в 3 из 12 матчей чемпионата Италии и три раза сыграла вничью. Надо уважить поклонников и в этот раз. К счастью для флорентийцев, «Лечче» не славится отменной игрой на выезде. «Волки» выиграли всего лишь 3 из 13 гостевых встреч Серии А. Также было два мирных исхода. За этот период времени забили только девять мячей, а пропустили — 20.

Берём лобовую победу хозяев. Несмотря на стимул в виде борьбы за выживание, ход «Лечче» совсем не впечатляет: две победы и три мирных исхода против пяти поражений. Практически все очки «волки» набрали в играх с располагающимися в зоне вылета клубами. Это как-то несерьёзно.

В первом круге «волки» потерпели крупное поражение — 0:6, хотя встреча проходила в Лечче. Если дома не получилось дать достойный отпор, то на что вообще можно рассчитывать на выезде? Отличная возможность для «Фиорентины» переработать спад и начать новую победную серию.