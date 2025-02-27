Выбраны первые победители масштабного хоккейного розыгрыша OLIMPBET

В букмекерской компании OLIMPBET определили первых двух победителей крупнейшего в индустрии хоккейного розыгрыша. Победители были выбраны с использованием рандомайзера среди всех зарегистрировавшихся участников, сделавших ставки на хоккей.

Торжественные церемонии вручения главных призов состоятся совсем скоро – 4 марта на ледовой арене ХК ЦСКА в Москве и 6 марта на «Платинум-Арене» в Хабаровске. На мероприятиях каждый болельщик сможет лично увидеть победителей и стать свидетелем честного вручения главных призов — автомобилей. Помимо этого, будут награждены участники, выигравшие особые призы: iPhone 16, PlayStation и другие ценные подарки.

OLIMPBET подготовил для всех гостей насыщенную развлекательную программу. Болельщиков ждут яркие шоу с участием звёзд спорта, которые сделают вручение призов по-настоящему незабываемым событием.

«Каждое вручение главного приза — автомобиля — мы хотим сделать ярким и незабываемым, поэтому к каждому событию готовим интересную программу. Мы активно развиваем различные форматы проведения акций. Например, Новогодний розыгрыш в конце 2023 года проходил в формате прямой трансляции, а в 2024 году использовалась механика турнирных таблиц, в результате которой победителем стал студент из Москвы. В этом розыгрыше каждый победитель получит свой приз на ледовых аренах наших клубов-партнёров на глазах у тысяч зрителей. Это подтверждает нашу приверженность к открытому и честному проведению мероприятий», – прокомментировали в компании.

Розыгрыш от OLIMPBET только набирает обороты. Всего в рамках акции планируется разыграть восемь автомобилей и множество ценных призов. Все участники, делающие ставки на хоккей, продолжают бороться за шанс стать следующими победителями.

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