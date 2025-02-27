Блогер Ольга Тигина «прошла просмотр» в махачкалинском «Динамо»

Амбассадор БЕТСИТИ провела полноценный тренировочный день с основным составом команды РПЛ, пообщалась с футболистами, президентом клуба Гаджи Гаджиевым и даже попала в заявку на товарищеский матч с казахским «Улытау».

А в завершение главный тренер махачкалинцев Хасанби Биджиев оценил футбольные навыки трёхкратной чемпионки России по футзалу. Ранее блогер никогда не занималась большим футболом.

Ролик вышел при поддержке БЕТСИТИ. Посмотреть его можно на VK и в YouTube.

Тигина завершила футбольную карьеру в 2022 году, после чего выступала в Медиалиге за команды «Деньги», «На Спорте» и «Тандем».

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