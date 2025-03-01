«Зенит» — ЦСКА: определены шансы в главном матче тура РПЛ

1 марта состоится матч 19-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.62, что составляет приблизительно 61% вероятности.

Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 6.20 — в районе 15%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 (24%).

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Зенит» — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.