«Зенит» — ЦСКА: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

«Зенит» ушёл на перерыв с двумя поражениями в чемпионате России кряду, а ЦСКА выиграл только две из шести предыдущих встреч первенства. Петербуржцы не возглавляют турнирную таблицу, а армейцы занимают шестое место.

У ЦСКА два больших события этой зимой. Первое и главное — подписали перспективного бразильского форварда Алеррандро. Второе — в «Зенит» перешёл Саша Зделар. Кто-то наверняка вспомнит про скандальный трансфер Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга, но это совсем другой случай. Куда менее резонансный.

Трансферы выглядят логично. Как и «Зениту», армейцам не хватает мощности в атаке. Забивают совсем мало: в среднем 1,5 мяча за матч РПЛ. Несмотря на то что соперники усилились форвардами, высокой результативности ждать не стоит. В товарищеском матче дали волю эмоциям и подарили голевое шоу, но в официальных играх обычно предельно внимательны и сконцентрированны. ТМ 2.5 мяча принимается с коэффициентом 1.90.

Пропускают команды очень редко: петербуржцы в среднем за матч в РПЛ 0,6 гола, армейцы — 0,7. История официальных очных встреч говорит о том, что даже думать о высокой результативности не стоит. Ни в одной из шести последних не забили больше двух мячей. В четырёх из них не смогли соорудить больше одного гола. Избыточный прагматизм, но им и воспользуемся.