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«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч РПЛ

«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч РПЛ
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В субботу, 1 марта, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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В случае победы «Краснодар» сохранит первое место в турнирной таблице РПЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение подопечным Мурада Мусаева. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 69% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 8.20 (11%), а поставить на ничейный исход можно за 4.90 (20%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев (7.20).

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