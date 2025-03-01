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«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз «Чемпионата»

«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов».

Ставка: «Краснодар» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 1.85.

Состав у «быков» прежний, а значит — сыгранный. Не нужно тратить ресурсы на встраивание новых лиц в коллектив, можно сразу работать на результат. В первом круге, кстати, получалось. За 18 туров краснодарский клуб забил 34 мяча, а пропустил — 12. Это очень хорошие показатели.

«Крылья Советов» переживают шторм в этом сезоне. Сначала ходили слухи об увольнении Игоря Осинькина. Теперь что-то происходит в высшем руководстве, уже случились новые назначения. А команда между тем находится в группе тех, кто борется за выживание. Отрыв от зоны стыков составляет всего два очка, хотя и плотность тут высокая.

Самарскую команду можно назвать весёлой в том плане, что она забивает сама, но часто и много пропускает. В четырёх последних играх РПЛ перед зимней паузой с участием самарцев заходили ставки «обе забьют» и «тотал больше 2.5 мяча». Есть все основания ожидать продолжение этого тренда.

Вот только на многое Игорю Осинькину рассчитывать будет трудно. «Крылья Советов» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги очень плохо проводят выезды, выиграли всего в двух из девяти, пропустив суммарно 15 мячей. А на таком фоне можно ждать, что мотивированный «Краснодар» как минимум не проиграет. Отсюда соответствующая ставка.

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