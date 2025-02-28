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«Пари НН» — «Акрон»: прогноз и ставки на матч РПЛ

«Пари НН» — «Акрон»: прогноз и ставки на матч РПЛ
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1 марта состоится матч 19-го тура чемпионата России, в котором «Пари НН» примет «Акрон». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Акрона» предлагается с коэффициентом 2.65, что равно приблизительно 37% вероятности.

Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 2.80 — в районе 35%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40, что составляет около 28%.

В то же время аналитики считают, что матч «Пари НН» — «Акрон» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

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