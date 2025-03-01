«Наполи» — «Интер»: определён фаворит матча чемпионата Италии

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В субботу, 1 марта, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится центральный матч 27-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.48, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Наполи» оценивается коэффициентом 3.40 (28%), а на ничейный исход можно поставить за 3.10 (32%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.50).