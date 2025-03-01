«Наполи» — «Интер»: прогноз на матч в Неаполе

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу «Наполи» — «Интер».

Ставка: «Наполи» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.42.

Подопечные Симоне Индзаги находятся в приличной форме. Недавно обыграли «Лацио» (2:0) и вышли в полуфинал Кубка Италии, а до того расправились с «Дженоа» (1:0), в том числе благодаря чему удержали лидерские позиции. Пока всё складывается довольно перспективно.

Коллектив Антонио Конте, в свою очередь, до неожиданного поражения от «Комо» (1:2) шёл на серии из 10 матчей без поражений, из которых семь ему удалось выиграть. А ведь по пути пришлось собрать самые «сливки» — «Аталанту» (3:2), «Ювентус» (2:1), «Рому» (1:1) и «Лацио» (2:2). Так что хозяева отнюдь не андердоги. Теперь настало время и миланского «Интера».

Почему «Интеру» будет трудно, а «Наполи» сможет рассчитывать на очки? Как минимум потому, что «Интер» в последнее время плохо проводит выезды. Проиграл всухую «Ювентусу» (0:1) и «Фиорентине» (0:3), потерял очки в дерби с «Миланом» (1:1). При этом тренерский штаб и футболисты должны ещё думать о предстоящей поездке в Нидерланды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. И это сейчас важнее.

«Наполи» проиграл только две домашние встречи в этом сезоне чемпионата Италии, из-за отсутствия еврокубков готовится к матчам в недельном цикле и имеет меньше травмированных, нежели соперник. При таких раскладах будет логично ждать, что неаполитанский клуб как минимум не проиграет. А сдобрить ставку можно тоталом меньше 2.5 мяча.