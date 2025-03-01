«Бетис» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

В субботу, 1 марта, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоится матч 26-го тура испанской Примеры «Бетис» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 4.50 (22%), а на ничейный исход можно поставить за 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. На гол в каждом тайме дают 1.55.