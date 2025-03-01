«Бетис» — «Реал»: прогноз на матч в Севилье

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал» Мадрид.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.98.

Недооценивать «Бетис» не стоит — в том числе из-за хорошей статистики в очных встречах. За восемь предыдущих он проиграл мадридскому «Реалу» только два раза. В остальных случаях добивался ничейных исходов. Зачастую с минимальным счётом, 0:0 или 1:1. Мануэль Пеллегрини научился играть с одним из лучших клубов мира, даже располагая средним составом.

Короче говоря, Карло Анчелотти не позавидуешь. На одной мудрости даже такого мудреца, как Папа Карло, здесь явно не выехать. В последнее время результативность, качество и количество побед «Реала» сократились. В особенности на внутренней арене. Вполне логично в такой ситуации попробовать отделаться малой кровью в Примере, чтобы сохранить силы на Лигу чемпионов.

Потому высокой результативности от команд можно не ждать. Что-то вроде 0:0, 1:1 или 1:0 в чью-либо пользу здесь можно будет увидеть. «Бетис» очень хорошо знает свои минусы в битве с таким грандом, а «Реалу» лучше не форсировать события и поберечь футболистов. Берём тотал меньше 3 мячей.