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«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.10.

«Футбольная весна для нас начинается в последний день зимы, когда в первом матче возобновляющегося чемпионата России махачкалинское «Динамо» примет «Локомотив».

Хозяева, занимающие после 18 туров 11-е место, по ходу турнира время от времени (как не провалившиеся сразу дебютанты) удостаивались похвалы. Хотя сказать, что их нынешнее положение гарантирует непопадание в переходные матчи, пока нельзя. Расположившись вместе с «Факелом» на последней позиции по забитым мячам (всего 11), махачкалинцы по пропущенным (17) занимают высокое четвёртое — вслед за «Зенитом». «Спартаком» и ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив», идущий пятым и опережающий Махачкалу на 18 очков, забил ровно в три раза больше своего соперника, но и пропустил на девять мячей больше. Команда чуть сбавила перед Новым годом, потерпев два поражения подряд и сделав одну ничью.

В первом круге, ещё в августе, москвичи победили 2:0, да и вообще махачкалинцы в основном набирали очки с аутсайдерами, редко оказывая серьёзную конкуренцию топовым клубам. Хотя забить в ворота дагестанского клуба два мяча удавалось немногим.

«Динамо» даже дома, исходя из плотной ситуации в середине таблицы, рисковать не будет и вполне способно не допустить множества моментов у своих ворот. Товарищеские матчи, сыгранные зимой, показали, что команда, ставящая во главу угла надёжность, не собирается отказываться от любимой тактики. А ничья в игре со столичным грандом, хотя и не будет реваншем, но станет вполне приемлемым результатом.

«Локомотив», в отличие от ближайших конкурентов, не усилившийся никем во время перерыва, в то же время никого не потерял. Сыгранность и будет одним из козырей железнодорожников в этом матче. Как и более высокий класс гостей. Москвичи делают ставку на обойму опытных футболистов и группу талантливых молодых игроков атаки, уже проявивших себя в чемпионате РПЛ», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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