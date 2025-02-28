«Динамо» Мх — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Локомотив».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.78.

«РПЛ возвращается матчем в Каспийске. Махачкалинское «Динамо» готовится продолжить борьбу за право остаться в Премьер-Лиге. В последних трёх встречах команда Хасанби Биджиева выступала неудачно, набрать удалось лишь два очка. Пока динамовцы идут на 11-м месте, опережая «Химки» из зоны стыковых матчей на одно очко. В зимнее трансферное окно команду покинули четыре футболиста. Вратарь Никита Гойло вернулся в петербургский «Зенит» после окончания аренды, также команду покинули защитники Ковачевич и Котин, а также полузащитник Крачковский. По обратному маршруту проследовали защитники Кампо и Аззи. Клуб пополнил и полузащитник «Космоса» Кирилл Помешкин.

«Локомотив» тоже изменил состав. Защитник Марио Митай на полноценной основе перешёл в «Аль-Иттихад», бразилец Педриньо отправился в очередную аренду. Значимых трансферов на вход было не так много, отмечу переход игрока юношеской сборной Армении Вадима Арутюняна и белоруса Руслана Мялковского.

Железнодорожники неудачно завершили первую часть чемпионата. «Спартаку» уступили 2:5, «Химкам» — 1:3. В последнем туре москвичи встречались с одним из лидеров чемпионата — «Краснодаром». Итог — нулевая ничья, оставившая «Локо» на пятой строчке. На данный момент отставание от лидеров — четыре очка.

В матче первого круга команда Михаила Галактионова продемонстрировала традиционную победу на классе. Голами отметились Илья Самошников и Евгений Морозов, итоговая победа — 2:0.

Махачкалинцы неплохо играют дома, поражений немного, а если они есть, то чаще всего — минимальные. Предположу, что статистика не соврёт и в этот раз. Тем более в первых играх команды только вкатываются и редко выдают высокую результативность», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».