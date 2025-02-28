«Сибирь» — «Витязь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Сибирь» – «Витязь».

Ставка: победа «Витязя» за 3.10.

«Команда из Новосибирска ещё несколько недель назад фактически обеспечила себе место в плей-офф, оторвавшись от преследователей на приличное расстояние. В клубе выдохнули, продлили контракты с тренерским штабом, хотя официального объявления пока не было. Однако после паузы на Матч звёзд все рассыпалось: у команды пять поражений подряд, в том числе домашних с крупным счётом — 2:5 от «Адмирала», 2:5 от «Металлурга» и 0:5 от «Автомобилиста».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Проблемы начались с лидером атаки Тейлором Беком, который вдруг начал проявлять непростой характер. Новосибирцам срочно нужно брать себя в руки. Но сумеют ли они?

В гости к ним едет «Витязь», который второй год подряд остаётся без плей-офф и проводит неудачный сезон. В последних двух матчах подмосковная команда потерпела поражения, но в обеих встречах была близка к успеху: уступила «Автомобилисту» всего в одну шайбу, а «Авангарду» — лишь в овертайме.

Есть ощущение, что «Витязю» вот-вот должно повезти. Против «Сибири», которая явно не в лучшей форме, это вполне может случиться. Предлагаю поставить на победу «Витязя», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».