«Сибирь» — «Витязь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Новосибирске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Витязь».

Ставка: победа «Сибири» с форой (-1) за 2.36.

«Витязь» завершает выезд из трёх матчей по маршруту Екатеринбург — Омск — Новосибирск и постарается привезти домой хотя бы одну победу. Но у новосибирцев наверняка свои планы. Кто же победит?

Регулярный чемпионат близится к своему завершению, а команды до сих пор ещё не встречались в этом сезоне. Первая игра пройдёт в Новосибирске 28 февраля, а вторая, заключительная — в Балашихе 10 марта. А в последний раз команды играли больше года назад — 24 января в Балашихе, где победу одержала «Сибирь» со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Если не заглядывать так далеко, то можно посмотреть, в какой форме команды подходят к своему заключительному матчу в феврале.

«Сибирь» провела девять матчей — четыре первых выиграла, пять следующих проиграла. Из 18 очков набрала 9, то есть 50%, и позволила «Нефтехимику» приблизиться к себе на расстояние 6 очков. Новое поражение для «Сибири» крайне нежелательно, ведь оно придаёт сил сопернику и может заставить нервничать самих новосибирцев. Пока гандикап есть, но слишком сильно на него рассчитывать не стоит. Лучше набирать очки самим и не озираться назад.

Что касается «Витязя», то команда Павла Десяткова в другом положении. Шансы на плей-офф остаются, но буквально на одну-две игры. Ведь уже сейчас отставание от «Торпедо» целых 14 очков, а играть подмосковной команде осталось всего лишь девять раз. Девять матчей — это максимум 18 очков. Надо выиграть всё и при этом верить, что нижегородцы почти всё проиграют. А ещё «Куньлунь» есть. Китайцы впереди на семь очков. Короче, спасибо за сезон. Как бы обидно это ни читалось. Я просто смотрю правде в глаза.

Исходя из этого, просто предлагаю пойти в сторону тех, кому нужнее, — победа «Сибири» с форой (-1)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».