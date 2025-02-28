«Рейнджерс» — «Торонто»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Рейнджерс» – «Торонто».

Ставка: победа «Торонто» за 2.65.

«Борьба за плей-офф для «Рейнджерс» осложняется тем, что ведущий защитник команды Адам Фокс получил травму. В последних пяти матчах он выглядел отлично, набрав шесть очков — лучший показатель в команде. Сроки его восстановления не сообщаются: он должен вернуться в этом сезоне, но несколько игр точно пропустит. Ньюйоркцы сейчас находятся за пределами зоны плей-офф, и пробиться туда будет крайне сложно, как и заработать два очка в предстоящей встрече.

«Торонто» идёт в числе лидеров Восточной конференции и выиграл шесть из последних семи матчей. После паузы на Турнир четырёх наций «Лифс» ещё не проигрывали. Отличный сезон проводит Митч Марнер, которого серьёзно критиковали за прошлогодний плей-офф. В его активе уже 73 (18+55) очка в 57 встречах. Из-за проблем со здоровьем Остон Мэттьюс пропустил немало игр, но сейчас набрал форму — уже семь матчей подряд он набирает очки.

С учётом текущей формы команд и последних результатов, есть смысл поставить на победу «Торонто», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».