«Штутгарт» — «Бавария»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария».

Ставка: ТБ 3 за 1.74.

«Штутгарт» попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но выступление в главном клубном турнире не задалось. В последнем туре разгром от «ПСЖ» 1:4 и вылет вслед за «Лейпцигом». Пока швабы играли и в Германии, и в Европе, команду прилично лихорадило в Бундеслиге, но при этом после 23 туров седьмое место в таблице и от четвёрки сильнейших отставание всего три очка. Есть ещё Кубок Германии, там «Штутгарт» недавно переиграл «Аугсбург» и вышел в полуфинал турнира.

«Бавария» перед началом сезон пригласила нового главного тренера, им стал бельгиец Венсан Компани. Сезон пока складывается неплохо. С одной стороны, в Бундеслиге всё неплохо – первое место и отрыв от ближайшего преследователя восемь очков. С другой – ранний вылет из Кубка Германии от «Байера» и не самое удачное выступление в групповом этапе Лиги чемпионов. Пять побед, три поражения и лишь 12-е место, из-за чего пришлось играть в плей-офф сразу с 1/16 финала. Соперником стал шотландский «Селтик», и не сказать, что «Бавария» легко его прошла. Гостевая победа 2:1, но в Мюнхене в ответной игре «кельты» вели и всё шло к дополнительному времени. Но Альфонсо Дэвис забил на 90+4-й минуте и вывел немцев в 1/8.

Уже на следующей неделе команде Компани предстоит первый матч в Лиге чемпионов против «Байера», потому мюнхенцы вполне могут прибегнуть к точечной ротации. В Бундеслиге отрыв в восемь баллов позволяет не переживать из-за возможной потери очков, а вот пройти в 1/4 в Европе задача стоит. «Штутгарт», наоборот, сосредоточен на чемпионате Германии, и неважно, против кого играть, надо прибавлять, ведь седьмое место будет провалом. В последних матчах между этими командами хватает голов, верю, что так же будет и сейчас», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».