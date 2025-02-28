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«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Локомотив» в 19-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Возвращается наш российский чемпионат. И интересная игра сразу же в Махачкале. «Динамо» стало открытием осенней части, очень крепкую команду создали, которая никому ничего не дарила. Да, футбол у неё не самый зрелищный, достаточно вязкий, плотный, в то же время жёсткий и агрессивный. Никому легко с махачкалинцами не было. Посмотрим, изменится ли что-то весной. Я сомневаюсь. Всё-таки больших денег нет, чтобы покупать игроков принципиально иного уровня. Поэтому всё будет построено на организации, тактических моментах, желании биться.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив», конечно, тоже со знаком плюс провёл первую часть, мог быть выше, но чуть сдал ближе к концу. Никого не взяли зимой, но и лидеров не отпустили. К тому же Сильянову был серьёзный интерес. Посмотрим, как Галактионов продолжит работу. Уже не будет настолько же эффективен Батраков, на мой взгляд. К нему присмотрелись, его начнут гораздо плотнее опекать. И «Локомотиву» будет тяжелее.

Знаю, что в Каспийске газон перестелили. Мне кажется, это положительно скажется на результативности. Осенью там было играть очень сложно. Мяч дробил, ноги вязли, ещё и ветер частенько мешал. Сейчас будет получше, результативность матчей должна расти. И я поставлю на «обе забьют». Хозяева на кураже и желании обязательно создадут проблемы обороне «Локо», но и москвичи на исполнительском классе свой мяч забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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