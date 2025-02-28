«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Локомотив» в 19-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Возвращается наш российский чемпионат. И интересная игра сразу же в Махачкале. «Динамо» стало открытием осенней части, очень крепкую команду создали, которая никому ничего не дарила. Да, футбол у неё не самый зрелищный, достаточно вязкий, плотный, в то же время жёсткий и агрессивный. Никому легко с махачкалинцами не было. Посмотрим, изменится ли что-то весной. Я сомневаюсь. Всё-таки больших денег нет, чтобы покупать игроков принципиально иного уровня. Поэтому всё будет построено на организации, тактических моментах, желании биться.

«Локомотив», конечно, тоже со знаком плюс провёл первую часть, мог быть выше, но чуть сдал ближе к концу. Никого не взяли зимой, но и лидеров не отпустили. К тому же Сильянову был серьёзный интерес. Посмотрим, как Галактионов продолжит работу. Уже не будет настолько же эффективен Батраков, на мой взгляд. К нему присмотрелись, его начнут гораздо плотнее опекать. И «Локомотиву» будет тяжелее.

Знаю, что в Каспийске газон перестелили. Мне кажется, это положительно скажется на результативности. Осенью там было играть очень сложно. Мяч дробил, ноги вязли, ещё и ветер частенько мешал. Сейчас будет получше, результативность матчей должна расти. И я поставлю на «обе забьют». Хозяева на кураже и желании обязательно создадут проблемы обороне «Локо», но и москвичи на исполнительском классе свой мяч забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».