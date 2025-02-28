«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Трактора» за 2.00.

«Классическая восточная вывеска. Мы понимаем, что обе команды уже в зоне плей-офф, и сейчас идут последние штрихи, плюс борьба за конкретные места, чтобы уже в первом раунде, во-первых, играть дома, а во-вторых, получить более удобных соперников.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Это всё-таки больше про «Трактор», который давно и упорно занимает первое место. Вроде бы по потерянным очкам то «Салават», то «Автомобилист» опережают «Трактор», но, когда доходит до дела, пока никто сместить его с первой строчки не может. «Трактор» позволяет себе периодически проводить эксперименты. У них после паузы на Матч звёзд была хорошая победная серия, потом проиграли «Нефтехимику». Сейчас не зазорно уступить Нижнекамску, потому что команда вспомнила, что у неё ещё есть шансы на плей-офф, и продолжает за них цепляться, набирать очки и побеждать.

«Ак Барс», в свою очередь, тоже сыграл с «Нефтехимиком» пару матчей: сначала уступил, потом в Казани взял реванш. Но проблема «Ак Барса» в том, что после паузы начали с нескольких поражений. Вроде бы ситуация исправлялась, обыграли Нижнекамск, затем – «Ладу», однако это были очень непростые победы, и они были одержаны над соперниками, находящимися прямо сейчас за пределами зоны плей-офф. Поэтому я не уверен, что «Ак Барс» окончательно вышел на свою проектную мощность. Мне кажется, что «Ак Барс» ещё продолжает искать свою игру, и этим «Трактор» может воспользоваться.

Тем более что «Ак Барс» едет из Екатеринбурга, а «Трактор», наоборот, дома имел возможность готовиться, восстанавливаться, тренироваться непосредственно под матч с «Ак Барсом». Мне кажется, что у «Трактора» здесь может быть преимущество в этой игре.

Мой прогноз довольно простой – победа «Трактора» в основное время. С учётом того, что соперники сильные, победа в основное время тоже будет достаточно неплохим вариантом», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».