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«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: когда матч РПЛ, кто фаворит, прогнозы

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: когда матч РПЛ, кто фаворит, прогнозы
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Матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив» откроет программу 19-го тура чемпионата России по футболу. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 3.90, а поставить на ничейный исход можно за 3.40.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

На зимний перерыв обе стороны ушли в похожем состоянии. За три последних тура перед паузой не сумели добыть ни одной победы, однако амбиции на остаток сезона остаются большими. Махачкалинское «Динамо» стремится сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. И шансов вполне достаточно. Отрыв от зоны прямого вылета составляет четыре очка.

Московский «Локомотив», в свою очередь, будет бороться как минимум за медали в весенней части чемпионата России. Однако, если повезёт, можно даже будет поучаствовать в чемпионской гонке.

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