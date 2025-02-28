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БЕТСИТИ — официальный партнёр футбольного клуба «Балтика»

БЕТСИТИ — официальный партнёр футбольного клуба «Балтика»
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Букмекерская компания заключила соглашение с клубом из Калининграда. Уже в ближайшем матче с «Шинником» игроки «Балтики» выйдут на поле в форме с логотипом БЕТСИТИ на груди. Также брендинг появится на стадионе клуба, в игровой зоне и на рекламных позициях.

В рамках сотрудничества планируется проведение различных активностей для болельщиков — розыгрыши призов и подарков, совместные яркие Match Day, промоакции и многое другое.

Генеральный директор БЕТСИТИ Алексей Коршков:

— Мы очень рады заключению партнёрства с «Балтикой». Калининград — футбольный город с прекрасными болельщиками, великолепным современным стадионом и при этом с уникальной историей и архитектурой. Со своей стороны мы хотим поддержать клуб и помочь вернуться в элиту российского футбола, где и должна находиться такая самобытная команда. А для поклонников балтийцев мы совместно готовим несколько интересных сюрпризов, о которых объявим чуть позже. Уверен, что нас ждут яркие победы, которые обязательно принесут радость болельщикам «Балтики»!

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов:

— Впереди захватывающая весна. Уверен, партнёрство с букмекерской компанией БЕТСИТИ добавит впечатлений и ярких моментов во вторую часть сезона для наших болельщиков. Нас объединяют не только единые цвета, но и желание развиваться и реализовывать интересные проекты. Будем рады вместе с БЕТСИТИ достигать новых высот. Приятно, что в столь важный момент для нашего клуба мы усиливаем позиции и находим поддержку в лице надёжных партнёров. Уверен, нас ждут плодотворное сотрудничество и большие победы.

БЕТСИТИ – легальная и одна из старейших букмекерских компаний России. Букмекер принимает ставки на спорт с 2003 года. У БЕТСИТИ около 100 клубов по всей России и огромная история успешных партнёрств с крупнейшими клубами, федерациями, телеканалами и амбассадорами.

В 2023 году компания выиграла премию MarSpo Awards в номинации «Лучший digital-проект в медиа» и премию «Спорт и Россия» в четырёх номинациях – «Лучший спонсорский спортивный проект в СМИ», «За вклад в популяризацию спорта в социальных сетях», «Лучший спортивно-рекламный ролик на ТВ» и «Лучшая концепция продвижения спортивной услуги». В 2024-м БЕТСИТИ на премии «Спорт и Россия» был признан букмекерской компанией года.

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