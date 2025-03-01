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«Ахмат» — «Рубин»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

«Ахмат» — «Рубин»: прогноз и ставка на матч чемпионата России
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1 марта состоится матч 19-го тура чемпионата России, в котором «Ахмат» примет «Рубин». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.12, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 3.70 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.50 (27%).

В то же время аналитики считают, что матч «Ахмат» — «Рубин» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

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