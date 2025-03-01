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«Ахмат» — «Рубин»: прогноз «Чемпионата»

«Ахмат» — «Рубин»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Ахмат» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.77.

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Сборы обновлённый «Ахмат» провёл по результатам шикарно: 10 побед против одного поражения. Встреч получилось много. Это плюс. Может, хоть рисунок игры и взаимопонимание улучшатся. Минус — низкий уровень соперников. Самым опасным из них было махачкалинское «Динамо».

«Рубин» сыграл гораздо меньше товарищеских матчей. В большем количестве никакого смысла. Зимой клуб из Казани избавился от ненужных футболистов. А проблемные позиции как были, так и остались. Руководство решило, что Рашид Рахимов и с имеющимися резервами неплохо справляется.

Казанцы проиграли лишь 2 из 10 предыдущих встреч чемпионата России. Дисциплина, прагматичность, а также традиционно мощная физическая подготовка на сборах — и дело в шляпе. Команда Рахимова уверенно держится в середине турнирной таблицы. Занимает восьмое место.

И всё же Х2 видится наилучшим вариантом для ставки. Грозненцы не могут победить казанцев в РПЛ с 2017 года (четыре мирных исхода и восемь поражений). «Рубин» подходит к встрече с полным запасом энергии и без важных кадровых потерь. Плохо верится, что проиграет в этот раз. Скорее, наоборот, выиграет.

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