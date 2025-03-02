Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Динамо»: назван фаворит матча РПЛ

«Ростов» — «Динамо»: назван фаворит матча РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 2 марта, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч «Ростов» — «Динамо» Москва, который завершит программу 19-го тура чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Материалы по теме
«Ростов» — «Динамо» Москва. Попрощались с Карпиным, Глебовым и шансами
«Ростов» — «Динамо» Москва. Попрощались с Карпиным, Глебовым и шансами

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Марцела Лички. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.85, в то время как победа московского «Динамо» оценивается коэффициентом 2.42. Разница в вероятности примерно 5%.

Поставить на ничейный исход можно с коэффициентом 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.40).

Материалы по теме
«Зенит» — чемпион, но «Спартак» постарается. Чего ждать от весны в РПЛ
«Зенит» — чемпион, но «Спартак» постарается. Чего ждать от весны в РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android