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«Ростов» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

«Ростов» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Ростов» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.42.

Валерий Карпин покинул «Ростов». Ушла целая эпоха! Российский специалист решил ослабить свою нагрузку и сосредоточиться на подготовке сборной России. Плюс Даниил Глебов перебрался именно в «Динамо».

Скорее всего, «Ростов» не сможет так быстро перестроиться на жизнь без Карпина и Глебова. Даже на своём поле ему будет трудно рассчитывать на достойный результат в предстоящем матче. Думаем, можно рискнуть и проверить победу гостей, которые, кстати, дополнительно мотивированы турнирной борьбой.

Альтернативный вариант — «Динамо» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча. В преимуществе бело-голубых разобрались. Почему же стоит ждать много голов? Да примерно по тем же причинам. Оборона у «Ростова» и без того хромала, а без Глебова первое время вовсе может начаться бардак. Однако и москвичи пропускали регулярно. Так что ждём что-то вроде 2:1.

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