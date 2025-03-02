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«Ростов» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

В воскресенье, 2 марта, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч «Ростов» — «Динамо» Москва, который завершит программу 19-го тура чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Марцела Лички. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.85, в то время как победа московского «Динамо» оценивается коэффициентом 2.42. Разница в вероятности примерно 5%.

Поставить на ничейный исход можно с коэффициентом 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.40).