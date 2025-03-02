Названы шансы «Спартака» победить в первом матче весны

2 марта состоится матч 19-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Оренбург». Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.29, что равно приблизительно 76% вероятности.

Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 11.0 (9%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.30 (15%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Спартак» — «Оренбург» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.