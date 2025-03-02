«Спартак» — «Оренбург»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: «Спартак» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.60.

На зимний перерыв красно-белые ушли с лучшим графиком в РПЛ: выиграли все шесть предыдущих матчей с общим счётом 19:2. Громили всех подряд, вне зависимости от класса. Поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Отставание от лидеров сократилось до нескольких очков!

«Оренбург» является отнюдь не самым удобным соперником для «народной команды». С важной пометкой — на своём поле. Три последние очные встречи в Москве сине-белые проиграли с общим счётом 4:10 (1:3, 2:3 и 1:4). Напрашивается ставка на П1 + ТБ 3.5 мяча с коэффициентом 2.60.

Назначение Владимира Слишковича, неслабо пошумевшего в качестве наставника «Спартака» в прошлом сезоне, не оказало воодушевляющего действия на оренбуржцев. Они проиграли все шесть предыдущих матчей чемпионата России с общим счётом 2:11.