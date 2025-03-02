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Букмекеры оценили шансы «МЮ» выйти в 1/4 финала Кубка Англии

Букмекеры оценили шансы «МЮ» выйти в 1/4 финала Кубка Англии
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В воскресенье, 2 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Фулхэма» оценивается в 3.05 (32%), а на ничейный исход в основное время можно поставить за 3.50 (27%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол во встрече. Тотал меньше 2.5 мяча по итогам 90 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Серия послематчевых пенальти идёт в линии за 7.10.

На проход «МЮ» дают 1.80 (55%), проход «Фулхэма» доступен за 2.15 (45%).

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