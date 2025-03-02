«МЮ» — «Фулхэм»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

Ставка: «МЮ» не проиграет + обе забьют за 2.25.

«Фулхэм» в этом сезоне — не тот соперник, которого можно недооценить. Иными словами, лучше его опасаться. Во-первых, потому что он всего в пяти очках от зоны Лиги чемпионов. Во-вторых, потому что выиграл четыре из пяти последних матчей в разных турнирах. В-третьих, забивает регулярно и не имеет особых проблем с реализацией.

В прошлый раз, когда «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» встречались, победу одержал первый. Однако статистическое преимущество было у второго. На этот раз лондонский клуб тоже вряд ли будет стесняться своего нестабильного соперника. Вот только и манчестерская команда на своём поле должна осмелеть после волевой победы над «Ипсвич Таун».

В конце концов, отступать «красным дьяволам» некуда. Иначе можно остаться без шансов на еврокубки. Встреча обещает получиться напряжённой, но результативной. По крайней мере по голу стороны могут друг другу забить. В качестве ставки предлагаем рассмотреть «обе забьют и «Манчестер Юнайтед» не проиграет в основное время». Что-то вроде 1:1 здесь может быть.