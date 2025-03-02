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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

2 марта в матче 26-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск. Главный арбитр — Алехандро Кинтеро Гонсалес.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.27, что равно приблизительно 78% вероятности.

Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 13.5 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.10 (15%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.