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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Барселона» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.20.

Расшаркиваться на голы смысла нет. Лучше тщательнее подготовиться к игре с «Бенфикой». В идеале: забить один-два мяча и приберечь энергию ведущих футболистов, в особенности 36-летнего Роберта Левандовского. Вполне вероятно, так опытный Ханс-Дитер Флик и поступит.

Ещё к невысокой результативности встречи предрасполагают стиль игры и показатели «Реала Сосьедад». Иманол Альгуасиль неплохо поработал над обороной, но в атаке постоянно не хватает остроты. Лишь явным аутсайдерам получается забивать много, и то не всегда. Частенько реализация подводит.

Берём П1 + ТМ 3.5 мяча. Хоть «Барселоне» и нужно держать в голове матч с «Бенфикой», чемпионскую гонку Ла Лиги никто не отменял. Сине-гранатовые намереваются преуспеть во всех турнирах.

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