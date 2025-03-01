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«Пари НН» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Пари НН» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Пари НН» – «Акрон» в 19-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.88.

«Обновлённый «Пари НН» дома сыграет против «Акрона». Это первый матч субботы. У «Пари НН» основные изменения, конечно, коснулись линии атаки. Кокшаров, Грулёв — это всё очень достойные, хорошие, интересные футболисты. Плюс я разговаривал с представителями «Пари НН», команда стала максимально агрессивной в переходных фазах, отрабатывает отбор, чтобы не садиться очень глубоко в оборону. Тут рука Виктора Гончаренко хорошо видна была и в самом начале. Я думаю, что будет видна и сейчас.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, «Пари НН» серьёзную ставку сделает на домашние матчи и на агрессивное ведение игры плюс стандартные положения. Но «Акрон» и без новичков, без Джаковаца и Неделчару, был очень стильной и очень сбалансированной командой в первой части чемпионата. Да, не сыграет в этой встрече один из лидеров «Акрона» — Лончар, но зато все остальные футболисты в строю. Мимо ещё Данилин из-за дисквалификации. Но «Акрон» умеет использовать пространство, умеет использовать ошибки соперника.

В первом круге была ничья результативная – 2:2, и здесь вполне возможен обмен забитыми мячами, чего мне как комментатору матча очень бы хотелось. Мой прогноз – «обе забьют» за 1.88», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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