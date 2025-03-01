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«Зенит» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ 1 марта

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ 1 марта
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.88.

«Это игра на три исхода. С одной стороны, «Зенит» фаворит, играет дома, с другой стороны, ЦСКА всё-таки команда из элиты и просто так её обыграть тоже будет невозможно. Но мы поговорим о голах в этом матче.

Я думаю, что этот футбол будет очень осторожный, хоть ЦСКА и наигрывал схему 4-4-2, мне почему-то кажется, что либо она останется и будет осторожной и многим футболистам будет дано задание в первую очередь сосредоточиться на оборонительных действиях, либо вообще ЦСКА начнёт с тремя центральными защитниками.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» тоже не бросится в открытую сразу атаковать и прессинговать. А дальше игру может вскрыть какой-нибудь стандарт. Но та команда, которая забьёт, будет оберегать своё преимущество очень сильно.

Отсюда вывод, я думаю, что голов будет очень мало. Поэтому я поставлю на тотал меньше 2,5 в матче», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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