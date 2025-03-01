«Зенит» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит»— ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Чемпионат России возвращается, 19-й тур, «Зенит» — ЦСКА, центральный матч этих выходных. Сразу напомню, что в таблице «Зенит» — второй, а ЦСКА занимает шестую строчку. И осенью 2024 года в матче первого круга сильнее были футболисты «Зенита». Гол, забитый Гонду, стал единственным в матче.

Команды приобрели по одному игроку в атаку. «Зенит» задорого приобрел крайнего нападающего из «Ботафого» Луиса Энрике, который, кстати, уже успел забить «Спартаку» на сборах. А ЦСКА в самом конце трансферной кампании тоже бразильца приобрёл – Алеррандро. Но если верить статистике, то свой последний матч он провёл 8 декабря против «Фламенго». Кстати, в том матче он отличился. Игрок присоединился к армейцам совсем недавно, в каком он состоянии на данный момент, мы не знаем, и выйдет против «Зенита» или не выйдет, мы тоже это не знаем. Хотя я уверен, что точно мы его не увидим.

Ну а теперь к прогнозу. Ждать голевой феерии в этом матче, по моему мнению, не стоит — первый матч после зимней паузы, полный стадион, волнение футболистов (хотя все игроки через это уже проходили не раз). Поэтому мой прогноз — тотал меньше 2.5 за 1.90. А если рискнуть, то можно рассмотреть победу «Зенита» и тотал меньше 2.5 за 3.70. Но я за первый вариант», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».