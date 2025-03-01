«Зенит» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 7.40.

«Российская Премьер-Лига возвращается после зимней паузы с топовой вывеской 19-го тура – «Зенит» против ЦСКА. Да, это не конкуренты в борьбе за лидерство сейчас. Но всё равно интрига есть, тем более ранее армейцы уже навязывали борьбу питерцам.

Сейчас явные шансы на победу в РПЛ есть только у «Зенита» в их паре. С 39 очками клуб идёт на втором месте, уступает первому «Краснодару» только по дополнительным параметрам. Причём очень обидно подопечные Семака проиграли в заключительных турах 2024 года «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2). А ведь «Краснодар» тоже не выигрывал в последних матчах. Но вот сине-бело-голубые не смогли этим воспользоваться.

ЦСКА же плетётся пока за пределами топ-5. С 31 очком он идёт на шестом месте и отстаёт от ближайших противников выше на четыре балла уже. В общем-то, расстояние не такое большое, возможно, мы увидим скоро подопечных Николича ближе к лидерам турнира. С другой стороны, для этого им надо поправлять свои результаты, с ними были проблемы пока у ЦСКА, часто он терял очки.

В этом сезоне соперники дважды уже друг с другом играли. И оба раза тяжело приходилось «Зениту». Сперва в первом круге они сыграли, 1:0 победа питерцев, но тяжкая победа, армейцы доминировали, не смогли реализовать свои моменты. Вторая игра прошла как раз в начале февраля в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ, когда они не выявили победителя – 2:2. Красивые голы забивали противники, как это и бывает на сборах, когда турнирная ситуация не особо давит на игроков.

Сейчас я всё-таки поверю в «Зенит». В РПЛ ситуация у него не такая простая, но шансы обогнать «Краснодар» в ближайшее время есть. Тем более совершил несколько трансферов на вход и выход клуб, есть у него надежды на скорое получение лидерства. ЦСКА тоже будет бороться, но дома у сине-бело-голубых ему будет тяжело», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».