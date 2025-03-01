«Зенит» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на встречу 19-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 2.11.

«Зениту» и ЦСКА выпало играть друг против друга в первом матче РПЛ в 2025 году. Интересная пара, конечно, привлекает много внимания. Недавно они ещё и в Зимнем Кубке встречались. Тогда не выявили победителя, но сейчас жду победы одной из команд.

Примерно месяц назад они играли друг с другом в Зимнем Кубке. Тогда сыграли вничью – 2:2. «Зенит» в первом тайме давил больше, имел моменты, ЦСКА же в основном отбивался. Во втором тайме они обменялись красивыми голами, Сантос у питерцев обвёл нескольких игроков и забил дальним ударом, а Кисляк у армейцев сразу после этого с лёту точно пробил после углового тоже дальним ударом. Под конец они ещё обменялись забитыми мячами.

В целом встречи с ЦСКА для «Зенита» в этом сезоне оба раза проходили тяжело. Они ещё в РПЛ играли в сентябре, тогда подопечные Семака победили, но сделали это с минимальным счётом 1:0. Команда Николича тогда явно не реализовала множество моментов, легко и вничью могла бы сыграть.

И их статус в РПЛ при этом разный. ЦСКА далеко не со всеми показывал характер, как с «Зенитом». Намного чаще клуб терял очки. Перед зимней паузой он расположился на шестом месте. От первой тройки подопечные Николича отстают уже на шесть и восемь очков. У «Зенита» вообще интересная ситуация вышла, они с «Краснодаром» долго шли на верхушке таблицы, обгоняя друг друга. В заключительных турах 2024 года «быки» перестали выигрывать, однако «Зенит» дважды умудрился уступить «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2), из-за чего не опередил краснодарцев – они делят первое место.

За несколько месяцев частично изменились составы у клубов, особенно это касается «Зенита». Ушли лидеры, Артур, Клаудиньо, летом ещё и Вендел уедет. Но команда была активна на трансферном рынке. Самая значимая покупка — Луис Энрике, который должен стать новым лидером команды. Также подписал клуб Зделара как раз у ЦСКА. Армейцы же отметились приобретением форварда Алеррандро. Но и пара трансферов на выход у них была, в том числе вратарь Помазун перешёл в «Спартак», а Бруно Фукс уехал в «Атлетико Минейро».

В общем, интересная игра, центральная в туре. Но я всё же больше верю в «Зенит». Настрой у футболистов будет серьёзный, они провалили финиш первой части сезона в 2024 году. Матчи с ЦСКА выходят тяжёлыми для питерцев, так что если они тут и победят, то явно не с таким крупным счётом», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».