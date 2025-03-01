«Ахмат» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Ахмат» – «Рубин» в 19-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Ахмат» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.

«Совсем не по плану «Ахмата» прошла первая часть сезона. Хорошо ещё, что в самом конце сумели обыграть «Оренбург» в важнейшей встрече. Надо выбираться с 15-го места. Борьба внизу, скорее всего, будет вестись до последнего тура. Важно ведь и в стыки не попасть, а то там команды из Первой лиги очень непростые, которые хотят попасть в РПЛ.

«Рубин», как мне кажется, останется примерно при своих. Команда Рахимова сейчас восьмая. Подняться можно максимум на одну строчку, опуститься вряд ли получится, всё-таки класс игроков имеется, остался Даку. Но приобретений нет. Остается надеяться тренерскому штабу, что кто-то из травмированных подойдёт.

Здесь, на мой взгляд, у грозненцев просто мотивация выше. Они открывают вторую часть чемпионата дома. Им нужно выбираться. Плюс должна сказаться предсезонка Ташуева. Физически «Ахмат» должен выглядеть хорошо. Поставлю на 1X и тотал меньше 3.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».