«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» – «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 за 2.26.

«Лидер чемпионата «Краснодар» дома будет принимать самарские «Крылья Советов». «Крылья» очень неубедительно выглядели на сборах, по крайней мере, это можно было увидеть и в последнем матче с ЦСКА, проигранном 2:4, и вообще по результатам. И те, кто смотрел игры «Крыльев», находясь в Турции, отмечали, что команда очень неровная, дёрганая, плюс большие проблемы в защите. Мы прекрасно понимаем, что пары центральных защитников, что Солдатенков с Евгеньевым, что Гапонов с Орозом, это всё-таки не супернадёжно. Тем более Ороз не сыграет, Рассказов не сыграет из-за дисквалификации. И на что рассчитывают «Крылья»? Ну, пришли новички, Зиньковский вернулся в аренду, Гагнидзе взят в аренду до конца сезона. Осинькин прекрасно понимает, что тяжёлые сейчас будут 12 туров для команды, потому что она в подвешенном состоянии. «Крылья» что-то могут поцеплять, могут что-то зацепить, может быть, в основном в домашних матчах. Хотя группа атаки отличная. Есть и Олейников, сейчас добавился Зиньковский, есть Сергеев, есть Ежов. Ну, что-то «Крылья» точно зацепят.

«Краснодар», пусть и дисквалифицирован Мурад Мусаев на эту встречу, его на бровке не будет, остался в стабильном составе со стабильным пониманием, со своим стилем, с Джоном Кордобой впереди, со Сперцяном и его изящными, креативными действиями. «Краснодар», играющий дома, мало пропускающий, да, без Тормены, который пропускает матч из-за травмы, не должен здесь терять очки, если борется за чемпионство. Тем более это первый домашний матч в году, будет биток на стадионе, в этом нет никаких сомнений.

Может быть, при не самом ярком футболе, но «Краснодар» должен выиграть. Мой прогноз – «победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5» за 2.26», — приводит слова Генича «РБ Спорт».