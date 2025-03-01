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«Краснодар» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 19-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 19-го тура РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Крылья Советов».

Ставка: «Крылья Советов» не забьют за 2.10.

«Лидер чемпионата России, «Краснодар», против футбольного клуба «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ. Сразу же несколько слов про трансферы. «Крылья Советов» взяли в аренду двух игроков, которые пришли из больших клубов за игровой практикой, — центрального полузащитника Гагнидзе из «Динамо» Москва и крайнего нападающего Зиньковского из «Спартака». Усиление это или нет, посмотрим. Всё же у этих футболистов было очень мало игрового времени, но то, что игроки квалифицированны и должны помочь команде решить задачу не попасть в переходные матчи, я верю.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» не сделал ни одного трансфера. Я жду в этом матче его победу, а так как хозяева дома мало пропускают, всего пять мячей в девяти домашних играх, и, что самое интересное, трижды им забил «Спартак» 1 декабря, когда выиграл 3:0, могу предположить, что «Крылья Советов» не забьют. Или, к примеру, точный счёт 1:0, 2:0 или 3:0. Я за первый вариант – «Крылья Советов» не забьют за коэффициент 2.10», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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