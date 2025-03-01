«Бетис» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Бетис» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.60.

«Бетис» и «Реал» Мадрид сыграют в 26-м туре чемпионата Испании. Думаю, фаворит тут всем ясен. Больших проблем у мадридцев не должно возникнуть.

С другой стороны, многие шутят, что проблемы у «Реала» всё-таки есть. Ведь Антони у «бетикос» сыграет, ранее он был дисквалифицирован, но красную отменили. На это, к слову, плохо отреагировали в Мадриде, там сейчас считают, что судейский корпус ополчился против них, недавно Беллингема удалили за слова в адрес арбитра.

Но в шутке про Антони есть доля правды. Сейчас это уже совсем не тот вингер, над которым все смеялись в «Манчестер Юнайтед». Бразилец начал давать результат сразу, как пришёл в «Бетис». Почти в каждой игре он совершает результативные действия. Похожим образом в клубе «реанимировал» свою карьеру Иско ранее.

В таблице «Бетис» борется за еврокубки сейчас, идёт на седьмом месте с 35 очками. «Райо» с шестой строчки он уступает только по дополнительным параметрам. Так что от попадания в топ-6 клуб совсем близко, надо продолжать выигрывать, как он делал это в последних турах – 3:0 с «Реалом Сосьедад» и 2:1 с «Хетафе».

«Реал» же в прошлом туре обыграл «Жирону» со счётом 2:0. Так клуб смог прервать свою серию без побед, которая уже длилась три встречи в Ла Лиге – 0:1 от «Эспаньола», 1:1 с «Атлетико» и 1:1 с «Осасуной». Из-за этого подопечные Анчелотти пропустили на первое место «Барселону», которой они теперь уступают только по дополнительным показателям. Стоит отметить, что в последние недели «Реал» ещё тратил силы на Лигу чемпионов, где он в стыковых матчах справился с «Ман Сити».

Да, «Бетис» неплохо смотрелся в последнее время, Антони результативен. Но «Реал» всё же сильнее. В чемпионате он уже позволил «Барселоне» опередить себя. Сейчас терять очки клуб никак не может», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».